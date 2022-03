President Joe Biden speaks about the Russian invasion of Ukraine during a news conference after a NATO summit and Group of Seven meeting at NATO headquarters, Thursday, March 24, 2022, in Brussels. (AP Photo/Evan Vucci)



Biden: Ne do të përgjigjemi nëse Putin përdor armë kimike në Ukrainë

20:03 24/03/2022

Presidenti i SHBA, Joe Biden u shpreh se SHBA do të përgjigjet nëse presidenti rus Putin po përdor armë të shkatërrimit në masë në Ukrainë.

“Pra, ju keni paralajmëruar për kërcënimin e vërtetë të përdorimit të armëve kimike. A keni mbledhur inteligjencë specifike që sugjeron se presidenti Putin po i vendos këto armë, po i vendos ato në pozicione apo po shqyrton përdorimin e tyre? Dhe a do të përgjigjeshin SHBA ose NATO me veprime ushtarake nëse ka përdorur armë kimike?”, e pyeti gazetari i Associated Press presidentin amerikan gjatë konferencës për shtyp.

Biden u përgjigj se ai nuk mund të jepte informacion mbi inteligjencën, por shtoi se nëse “Rusia po përdor armë kimike, SHBA do të përgjigjet”.

“Ne do të përgjigjemi nëse ai po i përdor ato. Natyra e përgjigjes do të varet nga natyra e përdorimit”.

Më herët sot, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg tha se aleanca do të përforcojë sistemet e saj të mbrojtjes kimike, biologjike dhe bërthamore nga frika se Rusia po planifikon të përdorë armë të tilla kundër popullit të Ukrainës./tvklan.al