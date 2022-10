Biden rishikon politikën për marijuanën, fal shkeljet

18:37 07/10/2022

Falja e presidentit amerikan vjen në kohën kur administrata po merr hapa drejt dekriminalizimit të drograve

Presidenti Joe Biden ka falur të gjithë amerikanët që janë dënuar për posedim të sasive të vogla të marijuanës.

Zyrtarët vlerësojnë se do të përfitojnë rreth 6,500 njerëz që kanë marrë dënime federale. Askush nuk është aktualisht në burgun federal vetëm për këtë akuzë. Por faljet federale do ta bëjnë më të lehtë për njerëzit të gjejnë punësim, strehim dhe arsim.

Presidenti amerikan Joe Biden premtoi të dekriminalizonte përdorimin e kanabisit. “Shumë jetë janë shkatërruar për shkak të qasjes sonë të dështuar ndaj marijuanës. Është koha që t’i korrigjojmë këto gabime. Ashtu si askush nuk duhet të jetë në një burg federal vetëm për shkak të posedimit të marijuanës, askush nuk duhet të jetë në një burg lokal ose në një burg shtetëror për këtë arsye,” tha Biden.

Gati 40 shtete amerikane kanë legalizuar përdorimin e marijuanës, por ajo mbetet plotësisht e paligjshme në disa shtete dhe në nivel federal. Vendimi i presidentit përmbush një premtim të fushatës përpara zgjedhjeve afatmesme të nëntorit.

Me faljen e personave kreu i Shtëpisë së Bardhë synon legalizim më të gjerë të marijuanës, një lëvizje e mbështetur nga shumica e amerikanëve dhe do të çonte në ndryshime gjithëpërfshirëse për kompanitë dhe zbatimin e ligjit dhe do të ndikonte në miliona njerëz.

Aksionet e kultivuesve dhe shitësve të kanabisit u rritën pas komenteve të Biden me më shumë se 20%. Mbështetësit e mirëpritën masën dhe ndikimin e saj në pabarazitë racore në sistemin e drejtësisë amerikane. Në ditën e tij të fundit në detyrë, Donald Trump fali 12 shkelës të marijuanës, duke përfshirë disa që ishin dënuar me burgim të përjetshëm.

Industria globale e kanabisit parashikohet të arrijë në 55 miliardë dollarë në shitje deri në vitin 2026, me tregun amerikan që do të rritet në 40 miliardë dollarë. Ekspertët e industrisë besojnë se reformat federale të SHBA-së mund t’i rrisin këto shifra më shumë.

