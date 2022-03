Biden: Sanksionet ndaj Rusisë po japin impakt shkatërrues

21:26 01/03/2022

Presidenti Joe Biden reagon pas bisedës me Zelensky-n

Presidenti amerikane Joe Biden reagoi pas bisedës telefonike që zhvilloi këtë të martë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.

“Pata një bisedë telefonike me presidentin Zelensky, ku diskutuam për mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën, përfshirë asistencën për sigurinë dhe ndihmën humanitare, teksa mbrohet kundër agresionit rus. Rusia do të mbahet përgjegjëse dhe sanksionet tona po japin impakt shkatërrues”, shkruajti Biden në një postim në Twitter.

Presidenti amerikan pritet që t’i drejtohet më vonë me një fjalim kombit të tij nga Kapitol në Washington.

I just spoke with President Zelenskyy to discuss our continued support for Ukraine — including security assistance and humanitarian aid — as it defends itself against Russian aggression. We will hold Russia accountable, and our sanctions are already having a devastating impact. pic.twitter.com/9X9x07QbD0