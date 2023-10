Biden, të mërkurën në Izrael

Shpërndaje







15:52 17/10/2023

Përpjekje për uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme

Presidenti amerikan Joe Biden angazhohet personalisht për të shmangur luftën në Rripin e Gazës dhe zgjerimin e konfliktit në Lindjen e Mesme. Shefi i Shtëpisë së Bardhë do të shkojë vetë në Izrael të mërkurën.

Zyra e tij njoftoi se Biden do të takohet me Kryeministrin izraelit Benjamin Netanjahu dhe me krerët më të lartë të shtetit izraelit, ku në thelb do të jetë shprehja e mbështetjes së plotë për ta nga Uashingtoni.

E teksa ushtria izraelite që ka blinduar kufirin verior me Rripin e Gazës është në pritje për nisjen e sulmit të madh hakmarrës kundër ekstremistëve të Hamasit, Biden pritet të diskutojë me Netanjahun, të gjitha mënyrat për shmangien e viktimave të pafajshme palestineze.

Shefi i Shtëpisë së Bardhë do të lëshojë edhe një mesazh të fortë paralajmërues për Iranin, që mbështet militantët e Hezbollahut në Liban, aleatë të ngushtë të Hamasit.

Uashingtoni është angazhuar seriozisht për shmangien e konfliktit të drejtpërdrejtë të armatosur mes ushtrisë izraelite dhe ekstremistëve të Hamasit, që pas sulmit të befasishëm të 7 Tetorit të militantëve të armatosur në jug të Izraelit.

Të hënën, Sekretari Amerikan i Shtetit mbërriti për së dyti brenda një jave në Izrael për të diskutuar për uljen e tensioneve.

Bombardimet izraelite kanë vazhduar edhe në ditën e 11 të konfliktit dhe deri më tani flitet për 2700 të vrarë mes palestinezëve dhe mbi 500 mijë njerëz të mbetur të pastrehë.

Kufijtë me Egjiptin vijojnë të jenë të mbyllur si për evakuimin e civilëve palestinezë ashtu edhe për hyrjen e ndihmave humanitare në mesin e një bllokade të ashpër. Viktimat mes izraelitëve janë 1300.

Tv Klan