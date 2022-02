Biden thirrje amerikanëve: Ikni urgjent nga Ukraina

15:33 11/02/2022

Rusia “braktis” pas 2 dekadash konferencën e Mynihut për sigurinë

Lufta në Ukrainë mund të shpërthejë nga momenti në moment. Ndaj Presidenti amerikan Joe Biden u bëri thirrje shtetasve amerikanë të largohen menjëherë nga Ukraina.

“Qytetarët amerikanë duhet të largohen tani! Kemi të bëjmë me një nga ushtritë më të mëdha të botës. Situata është shumë më ndryshe nga çka qenë, ndaj mund të precipitojë shumë shpejt”, tha ai.

Thirrja e Biden vjen pasi situata përreth kufijve të Ukrainës po tensionohet dita-ditës, teksa të Enjten nisi edhe stërvitja e madhe e përbashkët ushtarake mes Rusisë dhe Bjellorusisë. Frika perëndimore vjen edhe pas kërcënimit të frikshëm për luftë bërthamore që lëshoi Vladimir Putin në takimin e së Hënës në Moskë me Emmanuel Macronin.

“Nëse Ukraina pranohet në NATO, ata do të kthehen në Krime me ushtri. Dhe vendet europiane do të jenë automatikisht në luftë me Rusinë. Kapacitetet e Rusisë dhe NATO-s nuk krahasohen, por Rusia është superfuqi bërthamore dhe nuk do të ketë fitues. Gjithçka do të ndodhë sa hap e mbyll sytë”, tha Putin.

Sakaq, ministri i Jashtëm rus nuk do të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Mynih më 20 Shkurt, duke hequr dorë nga tradita e të paktën 20 viteve, me argumentimin se kjo konferencë nuk është më mikpritëse për Rusinë.

