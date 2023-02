Biden, vizitë të paparalajmëruar në Kiev

15:15 20/02/2023

Premton 500 milionë dollarë të tjerë ndihma ushtarake

Në prag të 1-vjetorit të sulmit rus në Ukrainë, presidenti amerikan Joe Biden u shfaq paraditen e kësaj të hëne në Kiev. Sirenat e alarmit të sulmeve ajrore nga Rusia shoqëruan momentet kur Biden dhe Zelensky bënë homazhe tek muri i ushtarëve të rënë për Atdheun në Katedralen e Shën Mihalilit, e famshme për kupolat e arta.

Pasi u takua me krerët më të lartë të shtetit, shefi i Shtëpisë së Bardhë premtoi vazhdimin e mbështetjes së fortë me armë e financime, me 500 milionë dollarë të tjerë për Ukrainën, që përgatitet për rinisjen e sulmit rus.

“Sakrificat kanë qenë jashtëzakonisht të larta, shumë të mëdha. E dimë që ju presin ditë javë e vite të tjera shumë të vështira, por përpjekja e Rusisë për të zhdukur Ukrainën nga harta dhe lufta e Putinit ka dështuar”, tha Biden.

“Ne mund ta bëjmë këtë, vitin e fitores. Për gjithë Europën dhe botën demokratike, pastrimi i territorit ukrainas nga pushtimi rus është garanci për siguri afatgjatë”, u shpreh Zelensky.

Banorët e Kievit u shfaqën të surprizuar, por të entuziazmuar nga vizita e Biden, të cilën ata e interpretojnë si shenjë për fitoren kundër rusëve. Shefi i Shtëpisë së Bardhë nis nga kjo e hënë, turin e tij 3 ditor në Poloni.

