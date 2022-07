Bie çmimi i grurit pas paktit mes Moskës dhe Kievit

Shpërndaje







17:40 23/07/2022

Ulje me 6.4% në tregjet ushqimore Evropiane

Marrëveshja e arritur në Stamboll këtë të premte mes Delegiacioneve të Kievit dhe Moskës nën ndërmjetësimin e Turqisë dhe OKB-së për eksportin e grurit ukrainas nga Deti I zi, ka sjell rënie të çmimit në bursat ndërkombëtare.

Çmimi pësoi një ulje me rreth 6.4 % në tregjet europiane duke shënuar vlerën e 328 dollarëve për 1 ton grurë. Pushtimi rus në Ukrainë solli një rritje të çmimit të drithrit dhe ushqimeve në tregjet globale pas sanksioneve perëndimore kundër Rusisë dhe bllokimit të grurit ukrainas. Çmimi më i lartë për grurin në tregjet europiane u shënua në datën 16 maj ku vlera e e një toni arriti në shifrën e 438 dollarëve.

Ekpsertë të ekonomisë globale janë shprehur optimist se kjo rënie e çmimit të gruri në vlerat që ishte përpara nisjes së luftës do të sjellë ulje edhe ne sektorin ushqimor si makaronat apo në çmimin e bukës.

Marrëveshja e firmosur mes Moskës dhe Kievit këtë të premte do të lejojë qarkullimin e një sasie të madhe gruri nga tri porte të ndryshme të Ukrainës. Rusia dhe Ukraina me prodhimin e tyre plotësojnë nevojat e 30% të tregut global me grurë.

Tv Klan