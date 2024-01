Bie numri i shqiptarëve që shkojnë me gomone në Angli

Shpërndaje







19:36 04/01/2024

Rënia e numrit të tyre ka ardhur që pas marrëveshjes për emigrantët mes Londrës dhe Tiranës

Bie numri i emigrantëve shqiptarë që shkojnë me gomone në Britaninë e Madhe. Gazeta “The Telegraph”, bazuar në një analizë të shifrave zyrtare shkruan se ka një rënie prej 93% krahasuar me shifrat e vitit 2022.

Rënia e numrit të emigrantëve shqiptarë vjen pasi autoritetet britanike arritën një marrëveshje me ato shqiptare për kthimin e shpejtë të emigrantëve të paligjshëm në atdhe, një marrëveshje që u arrit vitin e kaluar.

Në listën e emigrantëve që shkojnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar renditen ndër vendet e para ata nga Turqia, me një shifër gati trefish më të lartë.

Londra negocioi një marrëveshje të re me Ankaranë për të rritur bashkëpunimin në çmontimin e furnizimit me gomone për bandat që merren me trafikimin e qenieve njerëzore.

Aktualisht, qeveria e kryeministrit Rishi Sunak është në bisedime për të vendosur një marrëveshje kthimi që do të lejonte dëbimin e shpejtë të emigrantëve turq.

Klan News