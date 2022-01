Bie numri i të rinjve në Universitete

17:03 29/01/2022

INSTAT: Biznes, administrim e ligje, degët e preferuara

Numri i të rinjve që ndjekin studimet universitare ka ardhur në rënie në 5 vitet e fundit. Sipas Institutit të Statistikave, sot numërohen 46 studentë për 1000 banorë nga 49 studentë që ishin në 2016.

Në ndryshim kanë ardhur edhe preferencat për degët që të rinjtë zgjedhin. Nga krahasimi i të diplomuarve në arsimin e lartë për katër vitet e fundit, rezulton se numri më i madh i tyre i përket fushës së “biznesit, administrimit dhe ligjit” me 28,7%.

Vendin e dytë e zë fusha “shëndet dhe mirëqenie”me 13.9% të studentëve. Vajzat zënë pjesën më të madhe të numrit të studentëve. Të dhënat e INSTAT tregojnë se në vitin 2020 janë diplomuar 32.889 studentë, ku 65,3 % e tyre janë vajza.

Fushat në të cilat janë diplomuar më shumë vajzat janë “arsim” me 82,9 %, ndjekur nga “arte dhe shkenca humane” me 77,8 % dhe “shkenca sociale, gazetari dhe informacion” me 77,1 %.

Ndërsa djemtë kanë zgjedhur “shërbime” me 66,9 %, “inxhinieri, prodhim dhe ndërtim” me 63,9 % , dhe “teknologjia e informacionit dhe komunikimit” me 59,1 %.

