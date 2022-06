Bie tavani i shkollës, nënkryetari i Bashkisë Tropojë: Duhet të shkoj në varreza

21:33 02/06/2022

Emisioni Stop në Tv Klan ka udhëtuar drejt Tropojës, në fshatin Fierzë, ku në shkollën e mesme të bashkuar “Matosh Uka” është shembur tavani.

Fatmirësisht, asnjë nxënës apo mësues nuk u lëndua pasi ngjarja kishte ndodhur gjatë natës.

Nxënësit thonë se godina e shkollës ka edhe shumë probleme të tjera, një ndër to edhe lagështira.

Drejtoresha e shkollës, Xhane Rama, na tregoi shkollën dhe na shpjegoi se zgjidhja e momentit, është kalimi i klasave nga kati i parë në katin e tretë, që në fakt është gjithashtu i dëmtuar. Mendohet, që problemi vjen nga tubacionet e banjove.

Gazetarja e emisionit Stop bisedoi edhe me nënkryetarin e Bashkisë së Tropojës, i cili i kërkoi që t’i linte një kërkesë me shkrim pasi i duhej të shkonte në varreza.

N/kryetari: Do të lesh një kërkesë me shkrim të lutem edhe të kthejmë përgjigje!

Gazetarja: A keni dijeni?

N/kryetari: Se po më presin te varrezat do shkoj, kemi aktivitet me veteranët. Lëre kërkesën!

Gazetarja: Pra është më e rëndësishme aktiviteti me veteranët, sesa mirëqenia e fëmijëve në atë shkollë?

N/kryetari: Të gjitha janë të rëndësishme. Më e rëndësishme është, që ti të lesh kërkesën me shkrim dhe të kthej përgjigje në kohë rekord!

Gazetarja: Jo nënkryetar nuk është kjo më e rëndësishme. Më e rëndësishme nga ana e Bashkisë Tropojë është, që të më jepet një përgjigje, se çfarë do të ndodhë me atë shkollë atje, sepse janë 178 fëmijë, që shkojnë!

N/kryetari: Ne jemi marrë me atë shkollë, është shemb tavani, kemi bë katin e tretë.

Gazetarja:Kam qenë atje kam parë, muret janë të çarë, ka klasa jashtë funksionit.

N/kryetari: Është bërë funksionale kati i tretë?

Gazetarja: Në qoftë se ju e konsideroni funksional atë?

N/kryetari: Për ne funksionale është, aq është emergjencë. Do bëhet preventivi, kemi bë shkresë Ministrisë për të na çuar fondin, për të riparuar katin, komplet shkollën.

Gazetarja: Katin apo komplet shkollën?

N/kryetari: Katin dhe ndërhyrje të tjera në shkollë, ku ka probleme.

Gazetarja: Ka ndonjë afat, se kur do të ndodhë kjo?

N/kryetari: Do kthejnë përgjigje Ministria, a do na akordojnë fond, a s’do na akordojnë fond. Pastaj do shohim me donator, se s’kemi fonde momentalisht.

Gazetarja: Nga kush po i prisni fondet, nga Ministria ë… ?

N/kryetari: Nga Ministria e Arsimit, Emergjencat Civile.

Gazetarja: Po ndërkohë nuk është menduar një zgjidhje alternative për ata, që ndoshta të shkojnë në një ndërtesë tjetër, derisa kjo të bëhet dhe të gjithë ta bëjmë gjumin e qetë?

N/kryetari: në katin e tretë,- të thashë.

Gazetarja: Po nuk është i sigurt as kati i tretë.

N/kryetari: Pse nuk është i sigurt?

Gazetarja: Tualete nuk ka, tavani është problem, lagështirë ka gjithandej, shkallët janë të rrëshqitshme.

N/kryetari: Lëri të gjithë problematikat në kërkesën me shkrim dhe të kthej përgjigje! /tvklan.al