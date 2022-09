Bien ndjeshëm infekimet me Covid-19 në Mbretërinë e Bashkuar

10:12 13/09/2022

Infeksionet me Covid-19 në Mbretërinë e Bashkuar kanë rënë në nivelin e tyre më të ulët që nga muaji Tetor i vitit të kaluar. Lajmin e ka bërë me dije Zyra për Statistikat Kombëtare (ONS). Më pak se 1 milion njerëz ishin të infektuar me koronavirus në javën e fundit të Gushtit.

Covid-19 po shënon më pak raste të infektimeve të reja në Angli dhe Uells, por qëndron konstant në Irlandën e Veriut dhe Skoci. Ekspertët shëndetësorë kanë parashikuar se do të ketë një rritje të infeksioneve Covid dhe gripit në prag të këtij dimri.

Sipas ONS, rreth 944, 700 njerëz në Mbretërinë e Bashkuar ishin të infektuar me koronavirus në nga 1,1 milionë që ishin një javë më parë. Ky është niveli më i ulët që nga Tetori i vitit 2021, megjithëse infeksionet ranë nën 1 milion në fund të Majit dhe në fillim të Qershorit të këtij viti./tvklan.al