Bien shifrat e vaksinimit

16:50 16/03/2022

Tomini: Shumë persona e kaluan me Omicron

Prej më shumë se dy javësh, numri i personave që kërkojnë të vaksinohen kundër Covid-19 ka rënë ndjeshëm. Në nivel kombëtar e mesatarisht, gjatë 24 orëve injektohen rreth 2500 doza të vaksinave në grupmosha të ndryshme duke filluar nga 12 vjeç.

Ekspertët thonë se kjo rënie e vaksinimeve vjen nga fakti se shumë persona e kanë kaluar Covid në valën e Omicron që përfshiu vendin në fillim të vitit.

Eugena Tomini: Prekja e popullatës duke i kaluar të gjitha valët e Covid-19 përkon me një shtyrjet e vaksinimeve në kohë sipas rekomandimeve të strukturave shëndetësore. Duke parashikuar dhe kalimin e pikut të Omicronit në javët e para të Janarit, sigurisht që kjo popullatë do të përvijojë me moskryerjen e vaksinës sa të kalojë periudha e rekomanduar dhe më pas aplikon dozat e vaksinës sipas kritereve pëkatetëse.

Aktualisht në të gjithë vendin, pikat e vaksinimit vijojnë të jenë të hapura dhe ofrojnë vaksinën si doza të para për fëmijët nga 12 vjeç, dozat e dyta por edhedozat buster për të gjithë personat që janë mbi 18 vjeç dhe kanë mbushur 5 muaj nga doza e dytë. Mbulesa vaksinale kundër Covid 19, ka arritur në nivelin e 40% për popullinë shqiptare.

