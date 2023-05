Big Basta kërkon falje për tekstet e këngëve: Nuk do përdor më fjalë të pista

Shpërndaje







22:54 19/05/2023

Big Basta është një nga reperët e njohur të skenës shqiptare. Por në tekstet e tij, si dhe të reperëve të tjerë, ka fjalë jo etike.

Ai është pyetur për këtë fakt në spektaklin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan dhe ka premtuar se nuk do të përdorë më fjalë të papërshtatshme në tekstet e tij muzikore.

Tea: Mami im ka dëgjuar që në disa tekstet e tua ti ke thënë disa fjalë të pista dhe kjo gjë nuk i ka pëlqyer fare po fare. Tani ti je i paedukatë apo vetëm i thua për këngën?

Alketa Vejsiu: Po, ka një diskutim shumë të madh në fakt për tekstet që përdoren nga repistët në këngë, këngë që bëhen virale për moshat e vogla, për adoleshentët që ndonjëherë janë jo edukative.

Big Basta: Është e vërtetë, edhe kërkoj shumë falje në rast se ndonjë nga këngët e mia ka pasur ndonjë fjalë e cila ka qenë e pistë. Por që në asnjë moment nuk kam dashur që të ofendoj dikë dhe nuk do të thotë që jam i paedukatë sepse unë kam bërë edhe shkollën e lartë për sociologji edhe atë lëndë e kam zgjedhur vetëm për shkak se më pëlqen hip-hopi. Edhe e dija shumë që sociologjia do më ndihmonte shumë për të zgjeruar diapazonin për të zhvilluar hip-hopin edhe kulturën që unë kam dhënë gjithë jetën për të. Por që ja ku jemi këtu do ja u premtoj që të gjithëve që do mundohem që të përdor sa më pak fjalë të pista për të mos thënë fare.