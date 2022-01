Bilbao shkon në finalen e Superkupës së Spanjës

23:42 13/01/2022

Ekipi bask do të përballet me Real Madrid

Atletik Bilbao do të përballet me Real Madridin në finalen e Superkupës së Spanjës.

Ekipi bask eliminoi skuadrën tjetër madrilene Atletikon që e mundi me përmbysje me rezultatin 2 – 1 këtë të enjte.

Reali fitoi me rezultatin 3 – 2 takimin me Barcelonën i luajtur të mërkurën. Finalja do të luhet më 16 janar në Riad të Arabisë Saudite.

Tv Klan