Bileta e fundit për finalen e Kupës

19:36 20/04/2022

Juventus niset favorit përballë Fiorentinës, “vjolët” duan historinë

Juventus niset si favorit për të siguruar biletën e fundit finale të Kupës së Italisë. Bardhezinjtë fituan gjysmëfinalen e parë, 1-0 ndaj Fiorentinës dhe mbrëmjen e sotme në Torino i mjafton edhe një barazim për të kaluar më tej. Avantazhi i një goli mund të jetë vendimtar për rekordmenët e këtij turneu, pasi Juventus e ka fituar Kupën në 14 raste.

Juventus nuk po kalon një moment të mirë dhe ndaj “vjollcëve” kërkon që të rikthehet tek rezultatet pozitive në këtë fund të sezonit. Ndryshe nga bardhezinjtë, Fiorentina nuk pëson humbje në 6 ndeshjet e fundit, katër fitore dhe dy barazime, çka ka bërë që të ngjitet në renditjen e përgjithshme.

Fiorentina synon finalen e dytë të Kupës së Italisë në 20 vitet e fundit, aty ku do të gjente një rival si Interi. Kjo do të jetë hera e tetë që dy skuadrat ndeshen në raundet e Kupës së Italisë, me Juventusin që udhëheq me 3 fitore, 3 barazime dhe 1 humbje.

Klan News