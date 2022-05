Bill Gates infektohet me Covid-19

11/05/2022

“Kam simptoma të buta, po ndjek këshillat e ekspertëve, jam në izolim”

Bashkëthemeluesi dhe filantropisti i Microsoft, Bill Gates është infektuar me Covid-19. Ka qenë vetë miliarderi i cili përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter, bëri me dije se po përjeton simptoma të buta dhe po ndjek këshillat e ekspertëve duke u izoluar.

“Unë kam rezultuar pozitiv me Covid. Po përjetoj simptoma të lehta dhe po ndjek këshillat e ekspertëve duke u izoluar derisa të jem sërish i shëndetshëm”.

Ai ka shtuar se është me fat që është i vaksinuar. “Unë jam me fat që jam vaksinuar dhe përforcuar, ku kam akses në testime dhe kujdes të madh mjekësor”.

Gates tha se Fondacioni Bill & Melinda Gates do vazhdojë dhe se do bëjnë çdo gjë për sigurinë e njerëzve që të mos përballen me një tjetër pandemi.

Klan News