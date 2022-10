Billie Eilish konfirmon lidhjen me këngëtarin e “The Neighborhood”

14:19 20/10/2022

Disa fansa janë të shqetësuar për diferencën 10-vjeçare në moshë me artistin Jesse Rutherford

Billie Eilish sapo konfirmoi lidhjen e saj me një puthje me artistin Jesse Rutherford jashtë një restoranti indian në Kaliforni.

Me krahët e mbështjellë mbi supet e tij, 20-vjeçarja u pa duke ndarë një puthje me 31-vjeçarin i cili performon me grupin e rockut “The Neighborhood. Billie nuk mund ta fshinte buzëqeshjen nga fytyra e saj gjatë mbrëmjes së tyre romantike së bashku, ndërsa ata dukeshin në humor të mirë.

Çifti i ri shëtiti për pak ndërsa po bisedonin së bashku përpara se të hynin në makinën Volkswagen të Rutherford.

Billie nisi thashethemet për romancë me këngëtarin javën e kaluar, kur ata u panë duke u kapur për dore në ‘Halloween Horror Nights’ të Universal Studios.

Romanca e tyre ka ngjallur reagime të ndryshme në internet, ku shumë fansa shprehin shqetësime për diferencën 10-vjeçare në moshë. Por të tjerë theksojnë se artistët njihen prej vitesh. Në fakt, një llogari e fansave të Rutherford ndau një foto të tyre të vitit 2017 që tregonte se dyshja pozonin në një festë kur ajo ishte 16 vjeç dhe ai 26.

