Bindja Demokratike shpall ofertën për zgjedhjet

Në çelje të fushatës elektorale, Bindja Demokrati shpalli ofertën e saj për zgjedhjet e 30 Qershorit. Koordinatori Astrit Patozi tha se në këtë fushatë futet me bindjen për të fituar kundër kandidatëve të mazhorancës.

Bindja Demokratike do të garojë në zgjedhjet lokale të 30 Qershorit në 25 bashki. Në Tiranë, kandidati i saj është Arben Skënderi, në Durrës Valbona Sakollari, në Korçë, Leonard Olli, në Dibër me Shkëlzen Qokën dhe në Vlorë me Valbona Mezinin.

