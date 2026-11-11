Një shkëmbim i ri të burgosurish është arritja më e madhe e negociatave të rinisura Kiev – Moskë në Abu Dabi, të ndërmjetësuara nga amerikanët dhe që nuk zhvilloheshin më që nga Shkurti.
Megjithatë, edhe pas ditës së dytë të takimit, palët nuk kanë lëvizur aspak nga pozitat e tyre për çështjen e territoreve, që janë thelbi i konfliktit, ku rusët këkojnë që Ukraina të bëjë lëshime territoriale, çka refuzohet kategorikisht prej tyre.
Diskutime të rëndësishme janë bërë për sigurinë territoriale të Ukrainës e gjithë kontinentit pas fundit të kësaj lufte, që ishte edhe kryetema e këtyre bisedimeve.
“Zbatimi i marrëveshjeve të sigurisë pas luftës nuk do të ndodhë derisa të ketë një marrëveshje për territorin dhe për të gjitha çështjet e tjera dypalëshe”, tha Kushner.
“Konflikti në Ukrainë ka treguar se i gjithë sistemi aktual i sigurisë në Europë, i krijuar në Jaltë dhe Potsdam, po funksionon keq. Në thelb, Ukraina është vendi ku ka shpërthyer qelbi, por i gjithë trupi ka nevojë për trajtim”, tha Medinsky.
Edhe kreu i delegacionit ukrainas shprehu vlerësime për takimin. Të enjten, ndërmjetësuesit amerikanë do të udhëtojnë në Moskë për të biseduar me Vladimir Putinin e më pas do të takohen me Volodimir Zelenskin.
/tvklan.al