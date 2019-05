Texh i revoltuar përballet me Shivain duke i kërkuar llogari mbi veprimet që ai ka kryer në dëm të familjes së tij.

Zvetlana planifikon planin e saj të rradhës duke kthyer edhe njëherë Tian në vilën Oberoi.

Me çfarë do ta kërcënojë kësaj here Zvetlana Shivain?