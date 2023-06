Bizhuteri floriri e kokainë, pranga 41-vjeçarit

Shpërndaje







16:58 03/06/2023

Artur Mici po i transportonte sendet me furgon nga Italia në Durrës

Shoferi i një fugoni i cili bënte linjën Durrës-Itali është vënë në pranga për kontrabandë të sendeve me vlerë. Artur Mici 41 vjeç u arrestua pasi në automjetin që ai drejtonte u gjetën disa bizhuteri, para dhe një sasi e vogël lëndë narkotike kokainë.

Hetuesit kishin dyshime se 41-vjeçari mund të ishte duke trasportuar mallra kontrabandë dhe automjetin e drejtuar nga Artur Mici e kanë verifikuar me imtësi. Gjatë kontrollit të detajuar shërbimet e policisë gjetën të fshehura në furgon, 1900 Euro dhe bizhuteri floriri, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Hetuesit kanë gjetur bizhuterish floriri, konkretisht 177 unaza, varëse dhe ora.

Burime nga uniformat blu bëjn me disje se 41-vjeçari pretendon se nuk ka lidhje me sendet e paligjshme të cilat u gjetën në automjet. Ai ka pretenduar se më furgon transporton njerëz dhe mallra por që nuk i kontrollon pakot që njërit i japin për të transportuar. Gjithashtu në bagazhin e automjetit u gjetën edhe 6 arka me “don perinion”.

Policia e Durrësit ka kërkuar informacion në kryeqytet për 41-vjeçarin duke qenë se është banues në Tiranë. Po ashtu efektivët kanë ushtruar kontoll edhe në banesën e tij.

Klan News