Bizneset në Britani po përgatiten për mbyllje

Shpërndaje







23:40 01/09/2022

Çmimi i energjisë është katërfishuar dhe dy të tretat e bareve mund t’i afrohen falimentimit deri në fund të këtij viti

Mijëra bare në të gjithë Britaninë, i tremben rrënimit financiar këtë dimër pasi kostot e energjisë po rriten. Faturat e energjisë po katërfishohen me gati 65 mijë Paund nga 16 mijë Paund që paguanin bizneset rreth një vit më parë.

Shifrat nga analistët e energjisë Cornwall Insight tregojnë se bizneset e vogla në Mbretërinë e Bashkuar që negociojnë kontrata të reja energjie për dimër përballen mesatarisht me një rritje çmimi katër ose pesëfish krahasuar me marrëveshjet e bëra dy vjet më parë.

Më shumë se 400 bare u mbyllën vitin e kaluar në vazhdën e bllokimeve pandemike dhe ky numër mund të rritet. Pothuajse dy të tretat e bizneseve të mikpritjes janë aktualisht në vijën e kuqe, sipas hulumtimit nga Instituti Britanik i Innkeeping dhe UK Hospitality.

“Ne kemi diskutuar ide të tilla si mbyllja për dimër. Gjërat po ndryshojnë çdo ditë. Qeveria duhet të reagojë duke vendosur një kufi çmimi për bizneset, për energjinë. Të flasësh për uljen e TVSH-së në 5% është një gjë e kotë. Merrni masa për energjinë, kjo është gjëja më e madhe me të cilën po përballemi tani”.

Rritja e inflacionit të çmimeve të konsumit – i cili arriti nivelin më të lartë të 40 viteve prej 10.1% në Korrik dhe pritet të rritet më tej – do të kufizojë gjithashtu sasinë e parave që britanikët duhet të shpenzojnë për të dale në baret dhe restorantet. Banka e Anglisë parashikon se ekonomia e Britanisë do të kalojë në recesion këtë vit dhe do të qëndrojë e tillë përgjatë gjithë vitit 2023.

Ndërkaqë edhe çmimet e gazit natyror me shumicë janë dyfishuar që kur Rusia pushtoi Ukrainën në Shkurt dhe janë 15 herë më të larta se dy vjet më parë. Liz Truss, kryesuesja për të zëvendësuar Boris Johnson si kryeministre e Britanisë, tha se do të vepronte menjëherë për të ndihmuar njerëzit të përballen me çmimet në rritje të energjisë.

Klan News