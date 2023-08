Biznesmeni Ilir Rrapaj kërkon lirinë në Apel

15:59 24/08/2023

Akuzohet për mashtrim në aferën e koncensionit të sterilizimit

Biznesmeni Ilir Rrapaj që fitoi koncesionin për sterilizimin e seteve kirurgjikale kërkon lirinë në Gjykatën e Posaçme të Apelit. Burime bëjnë me dije se Rrapaj ka dorëzuar ankim kundër vendimit të shkallës së parë që i caktoi masën e sigurisë “arrest në burg”. E njëjta masë është caktuar edhe për ish-zëvëndësministrin e Shëndetësisë, Klodian Rjepaj.

Biznesmeni akuzohet për veprën penale të mashtimit me pasoja të rënda nga ana e SPAK.

Prokuroria ka dyshime se Ilir Rrapaj e fitoi koncesionin me vlerë 100 milion euro me afat 10-vjeçarë për shkak të njohjeve që kishte me drejtuesit e ministrisë së Shëndetësisë. Rrapaj ka mbaruar shkollën me Klodian Rjepaj dhe ka udhëtuar disa herë jashtë vendit edhe me ish-ministrin Ilir Beqaj.

Ndërkohë në masë më të butë u lanë 6 zyrtarët e tjerë të ministrisë së Shëndetësisë. Po ashtu pritet që edhe të dyshuarit e tjerë të dorëzojnë ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit duke kundërshtuar masat e sigurisë.

