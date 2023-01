Bjeshkët e Mulosmanit, të bujtësh një natë në vendin e trimave nga Alma Çupi – 15 Janar 2023

13:42 15/01/2023

Karakteristikat e shqiptarëve ndër shekuj janë mikpritja, besa dhe atdhedashuria, virtyte që kanë kaluar brez pas brezi. Aq sublime ishin këto virtyte sa jepej dhe jeta për mos t’i humbur. Gjatë kohës së monizmit për 45 vite historia e atyre që luftuan për këto trashëgimi, nuk u la të shkruhej, por ajo kaloi gojë më gojë, për mos u lejuar që ata që dhanë jetën për atdhe të mos harrohen. Këtë herë do të jemi në familjen Mulosmani i fisit Krasniqe, në familjen më tipike ku këto virtyte i gjejmë të trashëguara. Prej këtij fisi dolën burra dhe luftëtarë me emër si Mic Sokoli, Binak Alija, Shaban Binaku dhe Qir Halili, Sali Mani dhe shumë të tjerë. Nëse ka një fjalë që mbledh emrin shqiptar, janë pikërisht emrat e këtyre burrave. Do të bëjmë një udhëtim në pikën më të lartë të bjeshkëve të Tropojës, fisin Krasniqe, pikërisht në ato malesh ku këta trima janë strehuar dhe sot në respekt të sakrificës sublime, pasardhësit e tyre me të ardhur demokracia, nuk i kanë braktisur, pavarësisht vështirësisë për të shkuar atje.