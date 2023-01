Bjeshkët e Tropojës, udhëtim në bjeshkët e ndaluara nga komunizmi – Histori Shqiptare nga Alma Çupi – 22 Janar 2023

Shpërndaje







13:47 22/01/2023

#HistoriShqiptare #AlmaÇupi #TvKlan | Historitë vijnë nëpërmjet xhirimeve në terren, duke treguar në detaje gjithë punën e njerëzve, duke i bërë model për të gjithë ata që ndjekin këtë emision të Alma Çupit.

Bjeshkët e Tropojës janë nga më të bukurat në Shqipëri, bjeshkë të cilat janë pjesë e shtegut Peaks of the Balkans pasi ato lidhet me Alpet Dinarike, bjeshkë në kufi me Kosovën dhe Malin e Zi. Burra të shquar që kanë luftuar për mbrojtjen e trojeve shqiptare, kanë bërë histori në këto male. Për 45 vite diktaturë askush nuk u lejua të dilte këtu. Këto bjeshkë u ruajtën me ushtarë, të cilët kishin urdhër të qëllonin mbi çdokënd që guxonte të arratisej për të kaluar në Kosovë apo në Mal të Zi. Me t’u përmbysur komunizmi, i pari që doli në bjeshkët e tij,që janë më të lartat, ishte Bajram Mulosmani, bashkë me bashkëshorten e tij, Fatimen. Ishte ai që ftoi të tjerët të vinin këtu dhe një prej familjeve që është mirënjohëse është ajo që ndodhet në bjeshkën ngjitur me të, që i thonë bjeshka e Bashajve.

“Është shëruar nga astma këtu”, kura e bjeshkëve me lesh të palarë deleje e pisha i kthen shëndetin vogëlushes

Në Bjeshkët e Tropojës mund të gjesh mrekulli në të gjithë pamjen që syri të kap e mendja nuk gjen fjalët për ta përshkruar si duhet: shkrepa të ashpër, livadhe me bagëti, maja të larta krenare, stane të bardha të gurta si prej përrallave dhe njerëz plot histori. Bjeshkët janë të ndara mes vëllezërish e fisesh që respektojnë e mirëpresin njëri-tjetrin dhe shijojnë mes tyre këtë vend të pikturuar nga natyra dhe të bekuar me kura për trupin e mendjen.

Në gjarprin e Mulosmanit, shtegun që të çon sa në njërën bjeshkë në tjetrën, “Histori Shqiptare” në Tv Klan ndalet te familja e Bashajve, një prej më të vjetrave në këtë krahinë. Vajza e Cen Doçit, zonja Sose, i viziton prindërit e saj në bjeshkë çdo vit së bashku me fëmijët që e shijojnë pafund këtë vend të begatë. Përveç argëtimit, një tjetër arsye që e sjell është e bija e cila vuan nga astma, por e ka gjetur shërimin këtu. Gjyshi i saj, zoti Cen, thotë se vajza vjen me ilaçe në bjeshkë dhe pas 3 ditësh, nuk ka nevojë për t’i përdorur më për shkak të kurës që ata aplikojnë.

Sose Doçi: Kemi marrë pishën dhe kanë qethur dhentë, ia marrin deleve leshin, rrethoj krevatin, çdo darkë e vendos, i jap qumështin me mjaltë, e ushqej. Në mëngjes kur çohemi në gjashtë, gjashtë e gjysmë, shtatë, i jap të kuqen e vezës të pabërë. Ajri është i pastër, sidomos ajri i mëngjesit ia pastron shumë mushkërinë.

Alma Çupi: Sa herë e ka bërë këtë, dy javë në vit?

Sose Doçi: Vjet, 21 ditë. Sivjet gati i bëmë, kemi edhe 5 ditë. Edhe vitin tjetër duhet të vijmë edhe 21 ditë.

Xhemile Doçi: 3 vjet duhet të vish.

Sose Doçi: 3 vjet duhet të vish e mos të kesh më problem./tvklan.al