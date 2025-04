Spanja shpalli gjendjen e jashtëzakonshme pas ndërprerjes së energjisë në pjesën e Gadishullit Iberik. “blackout” total i energjisë preku veç Spanjës, Portugalinë edhe një pjesë të Francës.

Mega “blackout-i” i orës 12:30 la pa energji 50 milionë njerëz dhe solli kaos në transportet, bllokim të trenave, të lëvizjeve të makinave, të fluturimeve ajrore dhe të një sërë shërbimeve. Ndërprerja shkaktoi gjithashtu probleme me linjat telefonike dhe anulimin e ndeshjes së turneut të tenisit “Madrid Open”.

Operatori spanjoll, Red Electrica, tha se më shumë se 50% e kapacitetit të energjisë elektrike të Spanjës është rikthyer. Teksa kryeministri Pedro Sanchez tha se shkaku i ndërprerjes është ende duke u hetuar.

Nuk kishte “asnjë tregues” se ndërprerja e energjisë elektrike ishte shkaktuar nga një sulm kibernetik, tha kryeministri portugez Luís Montenegro. Energjia elektrike u rikthye në Lisbonë pas 9 orëve ndërprerje. Operatori i energjisë REN thotë se energjia elektrike është rikthyer për 750,000 klientë nga mbi 3 milionë banorë në Portugali.

Dyshohet se kjo nderpreje e energjisë elektrike mund të ketë ndodhur, sipas BBC-së nga një fenomen i rrallë atmosferik, me ndryshimin e temperaturave në Spanjë, çka solli dhe probleme me linjat e interkonjeksionit evropian. Pjesa më e madhe e shërbimeve të transportit në Spanjë do të rikthehen vetëm të Martën.

Tv Klan