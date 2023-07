Blackpink elektrizon skenën në Londër

21:00 03/07/2023

Blackpink ka bërë historinë duke u bërë grupi i parë korean që performon në një festival të madh muzikor në Mbretërinë e Bashkuar.

Grupi i vajzave performuan në festivalin Hyde Park në Londër para 65,000 fansave disa prej të cilëve kishin bërë disa orë udhëtimi vetëm për t’i parë të performonin.

Ata dolën në skenë me këngët e tyre më të dëgjuara si Pink Venom dhe Hoë You Like That.

Pas performancave të përbashkëta 4 anëtaret e grupit dolën në skenë të vetme për të kënduar disa nga projektet e tyre solo.

Gurpi i njohur muzikor ka konfirmuar se do të marrë pjesë edhe në festival të tjera muzikore në Mbretërinë e Bashkuar. Popullariteti i tyre ka qënë në rritje.

Këtë e ka vërtetuar edhe fakti që kënga e tyre më e fundit, Born Pink, kryesoi listat muzikore në Mbretërinë e Bashkuar.

Blackpink nuk janë vetëm një nga grupet më të rëndësishhme të muzikës K-pop në botë por ata janë një nga grupet më të mëdha në botë.

