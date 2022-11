Blej, blej ,blej, për Black Friday me ulje deri 75% në Comodita Home

14:25 18/11/2022

Hej, hej, hej, erdhi Black Friday! Brendi më i njohur për produkte shtëpie Comodita Home sjell uljje deri në 75% në të gjitha kategoritë e produkteve.

Nga e premtja në të premte, për një javë rresht, Comodita Home sjell eventin më të madh botëror të uljes Black Friday, me oferta të parezistueshme në produktet më të dashura dhe më të kërkuara nga ju. Është koha e duhur të mbushni shtëpinë me produkte gjumi, të kuzhinës, banjos dhe aksesorë duke kursyer deri në 75% të vlerës së produkteve.

Me një shumëllojshmëri të zgjedhjeve nga kategoria e dyshekëve ju keni mundësinë të blini Dyshkeun Cloud të nënshkruar nga Francesco Totti me extra ulje 200 euro, dyshekun Hybrid 10,000 lekë më lirë, si dhe dyshekun Memory me 6000 lekë extra ulje.

Dhomën e gjumit mund ta plotësoni edhe me jastëkë duke filluar nga 490 lekë, sete çarçafësh duke filluar nga 2,990 lekë, jorgan prej 2,590 lekë, mbulesa shtrati nga 2,790 lekë e batanije prej 1,290 lekë

Ndërsa kuzhinën kompletoni me sete pjatash me çmime që fillojnë nga 5,990 lekë, sete të ndryshme gatimi prej 7,290 lekë, blenderin NutriFast me çmim special vetëm 6,990 lekë, sete lugësh 3,290 lekë. Por jo vetëm! Ulje gjithandej keni edhe në shumë produkte tjera, si tiganë, sete filxhanësh, sete gotash, pjata për ëmbëlsira, aksesorë kuzhine, etj.

Nuk do të mungojnë në ofertë as valixhet e udhëtimit duke filluar nga 4,990 lekë apo dekoret moderne dhe unike në stile të ndryshme. Në gamën e gjerë të produkteve Comodita gjeni edhe peshqirë, carcafë të fiksuar, dyshek dhe produkte gjumi për fëmijë , si dhe produkte të kopshtit me çmime të jashtëzakonshme!

Dyqanet Comodita Home janë destinacioni i përkryer edhe për ata që duan të gëzojnë më të dashurit në periudhën e festave të fundvitit me dhuratat më të bukura dhe çmimet më të leverdishme. Bëni zgjedhjen e duhur dhe vizitoni dyqanet Comodita Home, nga data 18 nëntor deri më 25 nëntor që të përfitoni.

Ndërsa, nëse nuk mund të jeni prezent në dyqane, ju mund ti porositni të gjitha produktet me po të njejtën ulje online nga shtëpia nëpërmjet faqes www.comoditahome.com apo rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram, si dhe përmes qendrës së thirrjeve të Comodita Home duke duke telefonuar pa pagesë në numrin 0800 08 08 ku përfitoni edhe transportin e produkteve falas. Gjithashtu ju presin edhe ofertat 2 orëshe për Black Friday edhe në Comodita Tvshop.



Bëhuni gati dhe përgatituni për eksperiencën tuaj më të veçantë të blerjes! Këtë javë të magjishme, konsideroni si guidën më të bukur për produktet që do të bleni për shtëpinë tuaj. Shfrytëzoni këtë mundësi të jashtëzakonshme me çmimet më atraktive, pasi këto oferta vijnë një herë në vit!