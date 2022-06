Blen apartament dhe kërkon hipotekën, i sekuestrohet prej pronarit

21:02 01/06/2022

Iglentian Beti, një qytetar nga Vlora, është ankuar pranë emisionit Stop në Tv Klan se hipoteka e apartamentit të tij në Vlorë është sekuestruar nga gjykata pasi dyshohet se pallati është ndërtuar me “para krimi”. Apartamenti 72 metra katrorë është blerë tek “Çilotaj Grup”.

Në vitin 2016 bëhet akt-marrëveshja dhe paguhet shuma prej 30 milionë Lekësh. Në 2018-ën bëhet kontrata e shitblerjes dhe në datën 30 Maj 2018 qytetari aplikon në hipotekë, për t’u pajisur me certifikatë pronësie. Pas aplikimit i vjen një përgjigje nga kadastra e Vlorës, se nuk mund të pajiset me certifikatë, pasi pasuria është sekuestruar me vendim gjykate në datën 31 Maj 2018. Pra një ditë pas aplikimit, ka dalë urdhri.

“Në vitin 2013-2014 kemi porositur tek ndërtuesit një apartament në qytetin e Vlorës, që është ky apartament 72 metra katrorë. Në vitin 2016 në muajin Korrik bëjmë një akt-marrëveshje me ndërtuesin pasi përfundoi objektin e porositur nga ana jonë dhe të parapaguar dhe kjo akt-marrëveshje do t’i referohej dhe kontratës së shitjes që do bëhej më pas pasi të dilte certifikata e pronësisë në emër të firmës. Çmimi ka qenë 30 mijë Euro. Kontrata bëhet në muajin Maj të vitit 2018. Aplikimi në Hipotekë është bërë në datën 30.5.2018. Problemi qëndron sepse unë marr përgjigje pas aplikimit të bërë për t’u pajisur me certifikatë sepse nuk mund të pajisem me certifikatë pronësie sepse apartamenti im është i sekuestruar me një vendim gjykate të datës 31.5.2018. Më tej i drejtohem përsëri Hipotekës ku i them unë nuk e kam të përfshirë apartamentin në këtë vendim sepse shikoj që pasuria ime nuk ishte e listuar në vendimin e gjykatës që ishte lëshuar për ndërtuesit. Përsëri më thonë është e sekuestruar dhe më thonë t’i drejtohem Prokurorisë. U detyrova prapë të shkoj për të takuar prokurorin e çështjes dhe prokurori më thotë që përderisa apartamentin e ke dhe e zotëron mos ki merak sepse nuk ta sekuestron njeri. Ndërkohë gjykata e hedh poshtë kërkesën e bashkëshortes time me arsyetimin sepse apartamenti im është i sekuestruar me një hetim të nisur që në vitin 2010. Apartamenti im është i ndërtuar me paratë e krimit. Më pas i drejtohem Gjykatës së Apelit Vlorë për ankim. Bëj ankim në Gjykatën e Apelit Vlorë dhe Gjykata e Vlorës nuk më lajmëron për zhvillimin e procesit gjyqësor. Nuk kam asnjë dokument që unë të jem lajmëruar apo të jem thirrur pranë kësaj gjykate ku kisha për t’i paraqitur dhe prova të tjera për kërkesa të tjera. Gjykata e Apelit lë në fuqi vendimin e Shkallës së Parë të Fierit. Vendimi ka qenë i datës 1.7.2020. Unë e kam blerë atë apartament me sakrificat e mia dhe të familjes time. Të kem apartamentin në zotërim, ta kem pa certifikatë dhe ta kem paguar, ose të më kthehen paratë ose të më lejohet të më jepet certifikata e apartamentit”.

Iglentian Beti i drejtohet prokurorisë dhe më tej gjykatës, pasi merr informacion, se në urdhrin e sekuestros preventive nuk saktësohej pasuria e tij.

Gazetarja e emisionit Stop bisedoi edhe me juristin e Kadastrës së Vlorës, i cili thotë se sekuestro e hipotekës së apartamentit nuk mund të hiqet pa vendim prokurori.

Andi Haxhiaj, jurist i Kadastrës së Vlorës: Nga verifikimi i vendimit të Prokurorisë dhe i Gjykatës së Fierit kemi konstatuar se në vendimin e sekuestros janë përfshirë të gjitha pasuritë me numër rendor dhe në një pikë të saj citohet se në një pasuri që është në favor të subjektit Ladi 2008. Vendosja e sekuestros preventive për pasuritë e subjektit Ladi 2008 dhe Çilotaj. Sekuestro nga zyra jonë nuk mund të hiqet pa vendim Prokurorie. /tvklan.al