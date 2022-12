Blen makinë me dokumente të rregullta, prokuroria ia sekuestron se është përdorur në krim

21:20 30/12/2022

Emisioni Stop në Tv Klan ka shkuar në Fier për të trajtuar denoncimin e një qytetari nga Shkodra të quajtur Xhuliano Danzha. Në tetor 2021, me anë të një prokure, motra e tij bleu me kontratë një automjet, që Xhuliano e kishte gjetur në një faqe online.

Gjithçka u duk në rregull, deri në momentin kur Xhulianon e ndaloi policia në Tiranë, me argumentimin se mjeti që po përdorte ishte i shpallur në kërkim për një vepër penale të ndodhur në Fier.

Së bashku me mjetin, policia sekuestroi edhe dokumentat shoqëruese dhe çështja i kaloi prokurorit të Fierit, Andi Pogaçe. Sipas hetimeve, ky mjet ishte përdorur për kryerjen e disa veprave penale.

“Unë kam blerë një makinë në vitin 2021 në Tetor, dhe makina ka dalë me problem. Ka qenë jashtë shtetit, në Francë, dhe ka janë marrë familjarët e mi me këtë punë. E kanë parë makinën dhe kanë bërë në Lezhë pranë zyrës noteriale kontratën dhe çdo gjë në rregull, për një Volksëagen tip Passat. Makina u vendos në emrin e motrës në kontratën e shit-blerjes. Pas 3 ditëve është bërë ndërrimi i pronësisë në Shkodër. Ka qenë e një personi, Gazmir e kishte emrin, por ai nuk ishte prezent, kishte lënë një prokurë të nuses së tij për ta shitur makinën. Ka vajtur babai me motrën tek noteri dhe ka dalë RBS e pastër. Nga RBS janë vazhduar procedura të tjera dhe është blerë mjeti. Po bëja xhiro, më datë 20 Janar më ndaloi Policia e Tiranës dhe më thanë që makinën e ke në kërkim. Në komisariat më thanë që makina ka bërë vjedhje në vitin 2021, domethënë 8 muaj përpara se ta bleja unë. Ka ardhur Policia e Fierit dhe më ka marrë në Shkodër e më kanë prurë këtu në Fier. Më kanë sekuestruar lejen e qarkullimit, certifikatën e pronësisë, çelësin e makinës, të gjitha”, thotë Xhuliano Danzha.

Megjithëse Xhuliano është pronar i rregullt i automjetit, prokurori nuk ia kthen me arsyetimin se është përdorur për vepra penale, të kryera prej shtetasve të tjerë.

Xhuliano e ka ankimuar vendimin dhe Gjykata e Shkallës së Parë të Fierit vendosi që mjeti t’i kthehet pronarit, pra në këtë rast Xhuliano Danzhës, i cili e ka blerë sipas të gjitha rregullave dhe me dokumentacion.

Aktualisht çështja ndodhet në Apelin e Vlorës. /tvklan.al