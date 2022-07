Blendi Gonxhe dëshmon në SPAK

15:43 25/07/2022

“Nuk ka lidhje me detyrën. Isha si deklarues”

Kreu i Drejtorisë së Transportit Rrugor, Blendi Gonxhe, dëshmoi për më pak se 1 orë para hetuesve të Prokurorisë së Posaçme.

Në dalje të SPAK ai tha për mediat se ishte në cilësinë e deklaruesit për një çështje që nuk kishte lidhje me detyrën e tij apo institucionin që përfaqëson.

Blendi Gonxhe, kreu I DPSHTRR: Nuk ka lidhje institucioni që mbuloj me arsyen pse isha. U paraqita për një çështje të tretë, u pyeta për sqarim. Është çështje që nuk ka lidhje fare me Ministrinë që varem, as me rrugët as me DPSHTRR.

Ndërkohë burime nga Prokuroria thanë se hetuesit i kanë marrë deklarime Gonxhes për një tjetër verifikim që po kryhet nga SPAK në lidhje me një procedim.

