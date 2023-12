Blendi Teta: Nuk kam lidhje me vrasjen e Santiago Malkos

16:27 06/12/2023

“Martinaj më kërcënoi, më tha se do të më muroste nëse nuk tregoja ku ishin vëllezërit Duka”

Blendi Teta ka dëshmuar në procesin gjyqësor në ngarkim të Leonard dhe Elis Dukës, Fatmir Hysenit, Oltion Logut, Aleksandër Manxhakut dhe Dritan Agajt. Të pandehurit akuzohen për vrasjen e Santiago Malkos në 27 Gusht të 2019. Blendi Teta ka mohuar përfshirjen në vrasjen e ish-policit Malko.

“Nuk e njoh Santiago Malkon dhe nuk kam asnjë dijeni për vrasjen e tij. Në datë 27 unë kam qenë për një drekë tek një lokal në zonën e Freskut. Në atë kohë isha menaxher i kompanisë së llotove të vëllezërve Duka për Tiranën. Ata i kam njohur 3 vite më pas pasi ju kam shitur atyre dhe Ervis Martinajt kompaninë time të basteve sportive. Aty ishim të gjithë menaxher të lojërave të fatit. Kam shkuar tek dreka rreth orës 17:00 dhe kam qëndruar deri nga ora 19:30 ose 19:45 e jam larguar. Vrasjen e kam mësuar disa ditë me vonë në gazeta”.

Teta ka shpjeguar para gjykatës se pasi ka marrë informacionin se është në kërkim për lojërat e fatit, ka shkuar në Golem ku ka qëndruar deri më datë 13 shtator.

Në këtë datë ai është arrestuar. Teta tregon se disa ditë më parë nën kërcënimin e armëve ai është marrë nga grupi i Ervis Martinajt.

“Në datën 8 ose 9 Shtator të 2019 Ervis Martinaj ka kërkuar të më takojë. Në lokal ai ishte me disa nga anëtarët e grupit të tij, mes tyre edhe Erigers Mihasi. Më kërcënuan dhe më kërkuan të tregoj për vëllezërit Duka. Nën kërcënimin e armëve më dërguan në një bodrum në Sauk. Aty më kanë kërcënuar duke më kërkuar të tregojë se kush ishte i përfshirë në ngjarjen e Malkos dhe se ku rrinin vëllezërit Duka. U kam sqaruar se nuk di asgjë. Martinaj dhe grupi i tij më kërcënuan se do më vrisnin dhe do më murosnin. Më pas më lanë të lirë”.

Gjykata e pyeti Tetën se kush është personi me pseudonimin “Tigri”, i cili del në përgjime dhe që dyshohet se ka paguar 500 mije euro për fundosjen e vëllezërve Duka. Teta u shpreh se i ka mësuar këto informacione duke qenë se ka 4 vite në burg për këtë çështje.

Blendi Teta është dënuar me 25 vite burg për vrasjen e Malkos. I bashkëpandehuri tjetër Ilir Selmani, i cili u dënua me 28 vite burg, kishte sjellë një deklaratë ku theksonte se ishte i sëmurë dhe se do jepte shpjegime në gjykatë, në seancën e radhës e cila do të zhvillohet në 19 Dhjetor.

