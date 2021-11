Bleona-Danielës: Dua të bëhem mentorja jote, të vi në takimet që do të kesh me djemtë

21:50 22/11/2021

Në këtë edicion të “Love Story” në Tv Klan, e vërteta e jetës së protagonistëve buron natyrshëm.

Ka qenë historia e Danielës ajo që i ka prekur zemrën të gjithëve, mes humbjeve të mëdha të jetës.

Pas transmetimit të klipit të takimit të saj me Frankon ku dhe ka rrëfyer vështirësitë me të cilat është ndeshur, Bleona i ka bërë një ftesë të hapur Danielës që të bëhet mentorja e saj dhe ta shoqërojë në të gjithë takimet që do të ketë me djemtë.

Daniela e ka mirëpritur këtë ftesë duke e pranuar propozimin që ajo i ka bërë.

Franko: Dua që t’i jap një përqafim të përzemërt dhe i them se do të ketë mbështetjen time sepse jam ndjerë shumë i prekur.

Daniela: Kam mbetur pa fjalë.

Alketa: 7 vjet e gjysëm histori dashurie, ke filluar një jetë të re, e fortë dhe vjen me besim se do të gjesh atë që meriton.

Daniela: Dua të jap një mesazh për të gjithë se sado i lënduar të jesh, ec përpara sepse nuk është kurrë vonë.

Bleona: E pashë filmin, ishte shumë i dhimbshëm, më vjen shumë keq për humbjen tënde. Mendoj se ajo të ka ndodhur për më mirë. Më vjen keq për humbjen tënde për nënën dhe vëllain. Jeta është si makinë dhe ti je shoferi. Makina ka dy gjëra ku duhet të përqendrohesh, pasqyrën e mesit dhe xhamin e shoferit dhe nëse e vë re xhami i shoferit është më i madh se pasyqra e mesit sepse pasqyra e mesit është ajo që shikojmë atë që na ka ndodhur mrapa kurse xhami i shoferit është ajo që na përqendron të shikojmë atë që vjen përpara nesh dhe duke qenë se i ke pasur këtë humbje në jetë unë mendoj se ti duhet të përqendrohet në taë që ke përpara.

U preka shumë. Unë jam gati të bëhet mentorja jote, nëse dëshiron sepse unë jam shumë e ashpër me meshkujt, nuk e di çfarë filozofie ke ti me meshkujt.

Nëse më jep mundësinë do të vi në takimet që do të kesh me djemtë. Jam me filozofinë se diamantet nuk janë për gjithkënd. Nuk dua që ti të jesh copë e lehtë.

Daniela: Bleona mirë se vjen në jetën time./tvklan.al