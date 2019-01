Bleona: Jam myslimane, veshja ime s’ka lidhje me besimin (video)

Nga emisioni “Opinion” në Tv Klan, ku ishte e ftuar mbrëmjen e së mërkurës për të folur mbi temën “A na bën të lumtur paraja?”, këngëtarja Bleona Qerreti foli edhe mbi besimin e saj në Zot.

Bleona: Kam qenë në të gjitha meditimet budiste në të gjithë botën, kjo nuk do të thotë se mund të jetosh pa para. Kam qenë në të gjithë botën. Buda nuk është fe, është spiritualizëm, janë dy gjëra të ndryshme. Unë jam myslimane, e them hapur. Nuk më intereson, të mendojnë çfarë të duan të tjerët.

Blendi Fevziu: Ti thua jam myslimane, kamera të kap ty kështu…

Bleona: Po s’ka lidhje tani veshja ime me myslimanizmin. S’ka lidhje…

Blendi Fevziu: Ti je praktikante?

Bleona: Unë besoj në Zot, si gjithë shqiptarët. Unë besoj në Zot…

Bleona tha se ka njerëz që nuk mund ta përballojnë as famën dhe as paranë. “Ky është problemi i tyre psikologjik. Ka edhe shumë njerëz që mund ta përballojnë shumë mirë edhe famën edhe paranë. Unë personalisht kam marrëdhënie shumë të mirë me famën dhe paranë.”

E pyetur nëse mund të jetë e lumtur pa para, Bleona tha “Absolutisht jo. Pse duhet të jem unë e lumtur pa para? Është koncepti më komunist në botë. Unë s’jam, s’kam qenë asnjëherë komuniste.”/tvklan.al