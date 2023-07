Bleu bagëti e ndërroi jetë pa shlyer detyrimin, fermerët kërkojnë paratë

21:11 03/07/2023

Më 1 Maj 2023, “Stop” transmetoi një rast nga Skrapari, lidhur me ankesë për një kasap, i cili kishte marrë te një çoban, mbi 400 dele dhe nuk i kishte dhënë paratë.

Edhe pse me një deklaratë te noteri për njohjen e 36 milionë Lekëve, kasapi nuk i dha këto para.

Por, ndërkohë, sipas të dhënave, ai kishte ndërruar jetë.

Pas transmetimit, një tjetër rast, mbërriti, këtë herë nga Gjirokastra. I njëjti blerës, në vitin 2018 kishte marrë 54 lopë te një fermer, ku nga 21 milionë Lekë, kishte shlyer vetëm 12. Për shumën e mbetur shkuan te noteri.

“Çmimi total ishte 21 milionë. Ai më dha vetëm 12 milionë. Për 9 milionët që ngelën më tha do bëjmë një dokument me noteri që të jemi në rregull. Shkuam te noteri të dy bashkë dhe nënshkruam dokumentin. E bëmë që do më kthente 5 milionë në fund të Gushtit dhe 4 milionë të tjera më 30 Nëntor”, tha ai.

Por, as këto para nuk iu kthyen. Latif Kotroci, kërkon paratë e veta, pasi megjithëse blerësi ka ndërruar jetë, ai ia ka njohur detyrimin me dokumente noteriale.

“Prita afatin e parë që duhet të shlyente këstin e parë dhe pas disa ditësh e mora në telefon. Më tha jam sëmurë, jam operuar. Të shkuara i thashë, shiko kokën dhe pastaj flasim më vonë. Pasi kaluan nja dy muaj meqë ishte i sëmurë më thotë që tani afroi afati për këstin e dytë, kështu që rri i qetë se do ti jap njëherësh. U detyrova shkoj te noteri dhe nga ai tek një avokat. Iku 2019 duke pritur. Në 2020 marrim vesh që ai kishte ndërruar jetë. Këtu i kërkoj ndjesë familjes së tij. Mua më prezanton një shoku i tij që më kishte prezantuar gjatë bisedave që kishim. Nuk dija ç’të bëja e lashë me kaq. Unë pashë rastin e një fermeri tjetër që kishe shitur dhentë dhe nuk kishte marrë lekët si puna ime. E pashë te emisioni juaj dhe kur shoh ishte i njëjti person që më ka lekët edhe mua”, tha ai.

Përmbaruesi Ilia Elezi, thotë, se përderisa bëhet fjalë për të njëjtin debitor, atëherë duhet bërë një procedurë marrëveshje me trashëgimtarët, që kanë pasur trashëgimi, duke u paraqitur edhe aktin noterial të kreditorit të ri.

Përmbaruesi Ilia Elezi: Nëse çështja është e njëjtë me të njëjtin debitor, unë mendoj, se duhet t’i drejtohemi me një procedurë marrëveshje trashëgimtarëve, që kanë pasur trashëgimi, duke u paraqitur edhe aktin noterial të kreditorit të ri dhe besoj, se do të ketë marrëveshje, për shkak, se është një dokument ligjor dhe i dalë nga një noteri. Kështu që, shumë shpejt, besoj se do të kemi zgjidhje./tvklan.al