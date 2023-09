Bleu makinën e fundit të Mbretit Zog, Bodinaku: Ka bërë 3 mijë e 50 kilometra, akull e re si motor

Shpërndaje







23:28 27/09/2023

Renis Bodinaku, një koleksionist i makinave retro, ka arritur që të sjellë në Shqipëri makinën “Rover” të Mbretit Zog, makina e fundit që ai përdori në 12 vitet e fundit të jetës së tij në Egjipt dhe në Francë. Ajo u shit pas 62 vitesh nga një koleksionist francez që e kishte bashkë me dokumentet e tij origjinale.

Renis Bodinaku do ta restaurojë për ta vendosur si diamantin e e kurorës së makinave të tij retro për të cilën, ai ka një koleksion të rrallë.

Renis Bodinaku: Makina është “Rover” i vitit 1946-ës. Është e limituar si seri.

Blendi Fevziu: Është përdorur në Egjip dhe në Francë.

Renis Bodinaku: Po. Makina ka 3 mijë e 50 kilometra, është akull e re si motor. Çdo pjesë është origjinale, edhe fenerët janë të limituar. Karroceria vetëm një pastrim i duhur, është me timon anglez. Kam të gjitha dokumentet origjinale të Mbretit Zog. Makinën e kishte një koleksionist francez, ai ishte në Paris dhe ka qenë e parkuar në Nisë. Nga viti 60 e sipër e ka pasur ai.

Blendi Fevziu: Paska edhe tasa origjinalë…

Renis Bodinaku: Tasat origjinale të rrotave. Ti je i pari që po e prek atë. Nuk e ka prekur askush. Goma është 70-vjeçare. Makina do të bëhet për ecje. Restaurimi merr kohë 2 muaj nëse 10 veta merren vetëm me këtë. Kjo hapet dhe këtu është bagazhi, ka edhe gomë rezervë. Ndezet me motorinë dhe marivel. Do ta restauroj me pjesët origjinale, i prodhon Anglia. Kjo është diamanti i koleksionit që kam./tvklan.al