Blinken në Tiranë, Rama: Tregon se Shqipëria është e rëndësishme për SHBA

23:38 14/02/2024

“Çdo sulm mbi Kosovën është sulm mbi Shqipërinë, përballja në OKB hap mbrapa për Kosovën”

Vlerësim për rolin e Shqipërisë në rajon e ka cilësuar vizitën e Sekretarit amrikan të Shtetit Antony Blinken, kryeministri Edi Rama. Gjatë një interviste për televizionin ATV të Kosovës, Kryeministri Rama tha se vizita tregon se SHBA e konsideron Shqipërinë një vend të rëndësishëm.

“Angazhimi i fundit në Këshillin e Sigurimit, ku Shqipëria ka marrë një falënderim jashtëzakonisht domethënës nga përfaqësuesja e Shtetit të Bashkuara, ambasadorja në atë tryezë për kontributin e veçantë. Sigurisht që kjo vizitë lidhet edhe me një besim shumë të fortë të aleatëve tanë strategjikë tek Shqipëria, tek pesha e Shqipërisë sot në rajon dhe patjetër edhe me një konsideratë të veçantë për rolin e Shqipëria ka marrë përsipër të luajë në rajon si një vend me dorën e shtrirë të miqësisë për të gjitha shijet e lagjes sonë Ballkanike në mes të Evropës”, tha Rama.

Shqipëria sipas Ramës është ngjitur në një tjetër nivel në aspektin e pozicionimit dhe prezantimit të saj ndërkombëtar. Ballafaqimin Kurti-Vuçiç në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, kreu i qeverisë Shqiptare e quan kthim mbrapa për Kosovën.

“Nuk ka asnjë kuptim që Kosova të thirret atje dhe të shkojë atje dhe të përplaset atje, si një realitet që ca e konsiderojnë shtet, ca nuk e konsiderojnë shtet. Është nonsens”, tha Rama.

Çdo sulm mbi Kosovën, për Kryeministrin Rama është sulm mbi Shqipërinë, Ndërsa këshillon Kurtin të mos humbasë miqtë dhe aleatët.

“Shqipëria nuk është thjesht një entitet gjeografik apo një entitet shtetëror që ka lidhje speciale me Kosovën dhe çdo sulm mbi Kosovën, është sulm mbi Shqipërinë, por nga anën tjetër, mos të harrojmë asnjëherë dhe për këtë arsye duhet me i pasë parasysh të gjitha kur nganjëherë e kalojmë masën në raport me aleatët, se Kosova nuk është vetëm, jo thjesht se ka Shqipërinë, po sepse ka aleat strategjik, që i dimë fare mirë kush janë, pa të cilin Kosova s’do të ekzistonte sot si shtet dhe me të cilët Kosova mund t’i arrijë të gjitha ato që ne të gjithë duam që Kosova t’i arrijë. Kështu që, për këtë arsye duhet menduar çdo ditë për peshën dhe rëndësinë e aleatëve, edhe kur je në një paqe të plotë e jo më kur je në një proces si ky, kur ke nevojë për sa më shumë miq dhe kur të humbasësh miq apo të ftohësh zemrën e miqve është gjëja më e pakëshillueshme e mundshme”, tha Rama.

Kryeministri i Shqipërisë tha se Kosova duhet të dalë nga loja e Serbisë se kush e ka fajin dhe të tregohet e vetëdijshme për barrën e përgjegjësisë që ka si një anëtar i ri i bashkësisë ndërkombëtare.

