Blinken pas vizitës: SHBA e mbështet Shqipërinë në rrugën drejt BE dhe luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar

21:00 15/02/2024

Përmes një postimi në rrjetin social “X”, Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken thekson se SHBA-të mbështetin Shqipërinë në rrugën drejt BE-së dhe luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar.

“Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE dhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Me kryeministrin Edi Rama diskutova bashkëpunimin tonë për të avancuar në stabilitetin rajonal, mbrojtjen kibernetike dhe reformën gjyqësore”, shkruan Blinken, rreth dy orë pasi mbylli vizitën e tij në vendin tonë.

The United States is committed to supporting Albania on its path to EU accession and in fighting corruption and organized crime. Prime Minister @EdiRama and I discussed our cooperation to advance regional stability, cyber defense, and judicial reform. pic.twitter.com/sjAger4JxR