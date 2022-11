“Blinken po i kërkon favor personal çështjen e targave”, Buzhala: Kurti do të krijojë front kundër Amerikës

23:51 08/11/2022

Berat Buzhala, ka folur këtë të martë në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan për situatën e krijuar në Kosovë. Çështja e targave solli si pasojë largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës, gjë e cila ka krijuar një “ngërç” në vend. Berat Buzhala ka kritikuar veprimet e Albin Kurtit duke thënë se me vendimin për targat, ai nuk po krijon një front kundër Serbisë, por kundër Amerikës.

Më tej, i pyetur nga Blendi Fevziu se cila është tentativa kryesore e Albin Kurtit, sipas tij, Buzhala është përgjigjur se Kurti do që të destabilizojë të gjithë Ballkanin në mënyrë që të jetë ai vetë njeriu që do të nënshkruajë një marrëveshje paqeje.

Blendi Fevziu: Pra është në një ngërç. Largimi i serbëve nga të gjitha institucionet ka krijuar një ngërç, si do të zgjidhet. Edhe po u arrit një marrëveshje nuk kthehen më.

Berat Buzhala: Çdo gjë është e mundur përderisa kryetari i qeverisë tonë ulet me bashkësinë ndërkombëtare, me Amerikën në mënyrë eksplicite, dhe i thotë “si do e bëjmë këtë punë“. Ky ka thirrur opozitën sot, Ramush Haradinaj u çua në mënyrë demonstrative…

Blendi Fevziu: Çfarë ka ndodhur sot në takimin me opozitën?

Berat Buzhala: Nuk lejohet ta them se është eksplicite fjalia, i ka ulur Albini si të ishin nxënës të klasës fillore. Sipas mendimit tim, Albin Kurti nuk do të krijojë front kundër Serbisë, Albin Kurti do të krijojë front kundër Amerikës. Ai i ka thirrur këta dhe po gënjen, si ka gënjyer në 2020. Në 2020-ën, deri në momentin kur ka dalë në Kuvend dhe ka kritikuar administratën Trump, ky ka thënë se kishte komunikim direkt me administratën. Pastaj nuk pati më. Të njëjtën gjë thotë edhe tani. Thotë po komunikoj me Amerikën, por nga ana tjetër Amerika po të kritikon…

Blendi Fevziu: Kaq të tensionuara janë raportet?

Berat Buzhala: Janë, se Antony Blinken, ne e dimë, është i zënë me Iranin, Arabi Saudite, Tajvanin, Rusinë, po harxhon kohë duke u marrë me të, po i kërkon favor personal çështjen e targave…

Blendi Fevziu: Po i kërkon favor personal Sekretari Amerikan i Shtetit?!

Berat Buzhala: Favor personal! Çështjen e targave që ka 23 vite atje dhe ky thotë; “Jo këtë s’mundemi, por jemi partner me ju”. Jo ti nuk je partner, se ti po bllokon një përpjekje amerikane për të qetësuar Ballkanin.

Blendi Fevziu: Ndërkohë tentativa kryesore e Kurtit, çfarë është?

Berat Buzhala: Nuk e di, unë mendoj se tentativa kryesore e Kurtit është ta përkeqësojë situatën deri në fund. Si e lexoj Albin Kurtin që prej 1998, ky mendon se duhet destabilizuar komplet Ballkani që të jetë ky njeriu që do të nënshkruajë një marrëveshje të paqes./tvklan.al