Blinken premton ndihmë afatgjatë për Turqinë

Shpërndaje







13:41 20/02/2023

Mevlut Cavusoglu: Nuk është e drejtë që pranimi i vendeve nordike në NATO të kushtëzohej me blerjen e avionëve F-16

Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken tha gjatë një udhëtimi në Turqi se Uashingtoni do ta ndihmojë Turqinë për aq kohë sa duhet pas tërmeteve që tronditën vendin dy javë më parë. Ministri i Jashtëm turk, Mevlut Cavusoglu tha se nuk të kishte ndodhur fatkeqësia për të përmirësuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara.

“Turqia dhe Shtetet e Bashkuara janë gjithashtu partnerë për të luftuar terrorizmin global dhe për të çuar përpara paqen në Ballkan dhe Kaukaz. Ne vlerësojmë shumë hapat pozitivë që Turqia po ndërmerr për të përmirësuar marrëdhëniet me Greqinë, me Armeninë, me Izraelin qytetarët e të cilëve, kanë punuar krah për krah me kolegët e tyre nga Turqia në përgjigje të tërmetit”.

Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një ekip kërkimi dhe shpëtimi në Turqi, së bashku me furnizime mjekësore, makineri për thyerjen e betonit dhe fonde shtesë prej 85 milionë dollarësh ndihmë humanitare që mbulon gjithashtu edhe Sirinë. Ndihma totale humanitare e SHBA-së për të mbështetur reagimin ndaj tërmetit në Turqi dhe Siri ka arritur në 185 milionë dollarë.

Cavusoglu, së bashku me Blinken, tha në një konferencë shtypi se nuk ishte e mundur që Turqia të blinte avionë luftarakë amerikanë F-16 me parakushte dhe se ai besonte se çështja mund të kapërcehet nëse administrata amerikane mban një qëndrim vendimtar.

“Nuk do të ishte e drejtë që anëtarësimi i dy vendeve nordike të kushtëzohej me blerjen tonë të F-16. Të dyja janë tema të ndryshme dhe të dyja kanë kushte të ndryshme. Prandaj, nuk do të ishte qasja e duhur për t’u vendosur kushte të dyjave. Nuk do të ishte e mundur të parakushtojmë blerjen tonë të F-16. Mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme të tregohet një qëndrim i përbashkët për këtë çështje si Turqia dhe SHBA-ja”.

Blinken tha se Uashingtoni mbështet fuqimisht pranimin e shpejtë të Suedisë dhe Finlandës në NATO duke pasur parasysh hapat që ata kanë ndërmarrë tashmë, edhe pse homologu i tij turk theksoi nevojën për hapa më konkretë. Cavusoglu, së bashku me Blinken, tha se të gjitha palët në aleancë duhet të bindin Suedinë në veçanti që të ndërmarrë më shumë veprime për të adresuar shqetësimet e Ankarasë dhe për të fituar mbështetjen e saj për ofertën.

Gjatë konferencës për shtyp, ministri i Jashtëm turk tha gjithashtu se Turqia nuk po shet produkte që mund të përdoren në përpjekjet luftarake të Rusisë, pas paralajmërimeve të SHBA-së në fillim të këtij muaji për eksportet e kimikateve, mikroçipëve dhe produkteve të tjera. Sekretari amerikan përpara se të nisej për në Greqi u takua me presidentin turk Rexhep Taip Erdogan.

Në Athinë Blinken do të takohet me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, ministrin e Jashtëm Nikos Dendias dhe liderin e opozitës Alexis Tsipras për të diskutuar bashkëpunimin në mbrojtje, sigurinë energjetike dhe angazhimin e përbashkët për të mbrojtur demokracinë.

Klan News