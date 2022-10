Blinken telefonon Kurtin dhe Vuçiçin

23:51 11/10/2022

Fokusi i bisedave dialogu Kosovë-Serbi

Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka zhvilluar biseda telefonike ndarazi me Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe Presidentin Serb Aleksandër Vuçiç. Në një status në rrjetin social Twitter, Kurti bëri të ditur se bisedoi me sekretarin Amerikan të Shtetit mbi marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë dhe njohjen reciproke.

Gjithashtu Presidenca Serbe bëri të ditur se Vuçiç dhe Blinken diskutuan mbi raportin Kosovë-Serbi, si dhe mbi marrëdhëniet e Serbisë me Rusinë. Blinken diskutoi me Vuçiç edhe përsa i përket diversifikimit të burimeve energjetike.

Tv Klan