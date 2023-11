Bllokohen 20 ton kastraveca në Lushnje, AKU: Përmbanin pesticide të ndaluara

18:55 24/11/2023

Fermerët: Përgjegjësi e farmacistëve

AKU ka bllokuar 20 ton kastravec që do të eksportohej në vendet BE në një pikë grumbullimi në Lushnje.

Gjatë analizave të bëra, kastraveci ka rezultuar me përmbajtje oksamili, një pesticid i ndaluar, por që për fermerët e kanë përdorur sepse nuk e dinin.

Ditën e sotme kur do të bëhej asgjësimi i sasisë së bllokuar ishin të pranishëm prodhuesit të cilët fajësojnë farmacitë bujqësore që ua shesin dhe shtetin që nuk i ndalon.

“Kjo lëndë shitet në të gjitha farmacitë, është e lejueshme. Këtë e ka lejuar shteti. Ne nuk e dinim.”

“Unë kam sjellë 20 kuintal tranguj këtu. I ka marrë lekët në dorë. Po u mbyll kjo pikë ne i bije t’i lejm serat gjithë dhe të ikim në emigrim.”

“Futen pesticide këtu tek ne kur nuk i lejon Europa. Ata që futen këtu, futen pa kontroll sepse po të ketë kontroll nuk ju bëhet dëmi këtyre fermerëve edhe pikave të grumbullimit.”

Sasia e bllokuar është thënë që do të groposet, por për prodhuesit mbetet e paqartë se cilat janë pesticidet që duhen përdorur për rritjen e perimeve. 36 prej tyre të cilat BE i ka të ndaluara shiten lirisht në farmacitë bujqësore në shqipëri.

“Me 36 preparate të ndaluara nga BE. Kushdo që të bëhet eksportues këtu në Shqipëri le të vijë nga cili shtet të dojë këtu do të dalë me mbejte, për në BE flasim.”

Administratori i pikës së grumbullimit Lulzim Sari, thotë se nuk kemi laborator të certifikuar në Shqipëri për të bërë analizat.

