Bllokohet liberalizimi i vizave për Kosovën

23:34 16/11/2022

Spanja paraqiti vërejtje, ndërsa disa shtete tjera kërkuan më shumë sqarime

Do të ketë pak shanse që qytetarët e Kosovës të mund të lëvizin pa viza në hapësirën shengen vitin e ardhshëm kur ishte parashikuar hyrja në fuqi e procesit të liberalizimit. Të pakën dy vende europiane janë kundër kësaj ideje.

Burimet diplomatike në Bruksel thanë se Spanja paraqiti vërejtje mbi planin çek që liberalizimi i vizave të hynte në fuqi brenda 1 Dhjetorit 2023, ndërsa disa shtete tjera kërkuan më shumë sqarime rreth proprozimit.

Pasditen e 16 Nëntorit skadoi afati për vendet e BE-së që me të ashtuquajturën procedurë të heshtur, t’i paraqesin vërejtjet e tyre në lidhje me propozimin e Çekisë për liberalizimin e vizave për Kosovën.

Propozimi i Çekisë, vend që aktualisht udhëheq Presidencën e BE-së, ishte që hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për Kosovën të lidhej me funksionalizimin e sistemit të udhëtimit ETIAS, siç kërkoi Franca, por njëherësh të caktohej edhe data e fuqizimit të vendimit: “jo më vonë se 1 Dhjetor 2023″.

Burimet diplomatike, shtuan megjithatë, se situata e krijuar nuk do të thotë se propozimi çek nuk do të kalojë as në të ardhmen.Tani pritet që Presidenca çeke të sqarojë çështjet teknike në takime dypalëshe me vendet që paraqitën vërejtje.

Po ashtu synohet që propozimi të kalojë në nivel më të lartë, në atë të ambasadorëve, para fundit të këtij viti.

Spanja, e cila do të marrë udhëheqjen e Presidencës së BE-së në gjysmën e dytë të vitit 2023, sipas burimeve, preferon që hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për Kosovën të shtyhet për një muaj, përkatësisht më 1 Janar të vitit 2024. Arsyet për këtë nuk janë të qarta.

