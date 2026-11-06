06 nëntor 2026- Policia e Tiranës ka gjobitur me pesë milje lekë 12 qytetarë, të cilët bllokuan rrugën dhe penguan qarkullimin e automjeteve gjatë tubimit të zhvilluar pasditen e djeshme në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Sipas njoftimit të Policisë, ndaj tyre janë plotësuar 12 procesverbale për kundërvajtje administrative, pasi nuk kanë liruar rrugën, pavarësisht thirrjeve të përsëritura të efektivëve përmes megafonit.
Prej disa ditësh, Polica vazhdon të zbatojnë aktin normativ, i cili parashikon penalitete për të gjithë ata që kryejnë veprime të tilla.
Njoftimi i Policisë:
Në zbatim të Aktit Normativ nr. 5, datë 28.10.2026, konkretisht pikës 2 të nenit 24/1, janë plotësuar 12 procesverbale për konstatimin e kundërvajtjeve administrative të kryera gjatë tubimit të zhvilluar pasditen e djeshme, në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, për shtetas që kanë bllokuar rrugën dhe kanë penguar qarkullimin e mjeteve të transportit, pavarësisht thirrjeve të përsëritura të punonjësve të Policisë, nëpërmjet megafonit.
Për secilin prej këtyre shtetasve është vendosur masa administrative gjobë në vlerën 5 000 lekë. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
/tvklan.al