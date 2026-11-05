05 nëntor 2026- Policia e Tiranës ka vendosur 31 gjoba me vlerë pesë mijë lekë secila për qytetarët, që bllokuan rrugën dhe penguan qarkullimin e automjeteve gjatë tubimit të zhvilluar pasditen e së mërkurës në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Autoritetet thonë se pavarësisht thirrjeve të përsëritura të policisë për lirimin e rrugës, qytetarët vijuan të pengonin qarkullimin.
Ndërkohë, dy persona të tjerë janë proceduar penalisht për mosbindje ndaj urdhrit të policisë, pasi nuk paraqitën dokumentet e identifikimit.
Njoftimi i Policisë:
Tiranë/Bllokuan rrugën dhe penguan qarkullimin e automjeteve, gjatë tubimit të djeshëm, vendosen 31 masa administrative.
Procedohen penalisht 2 shtetas të tjerë, për mosbindje ndaj urdhrit të punonjësve të Policisë.
Në zbatim të Aktit Normativ nr. 5, datë 28.10.2026, konkretisht pikës 2 të nenit 24/1, janë plotësuar 31 procesverbale për konstatimin e kundërvajtjeve administrative të kryera gjatë tubimit të zhvilluar pasditen e djeshme, në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, për shtetas që kanë bllokuar rrugën dhe kanë penguar qarkullimin e mjeteve të transportit, pavarësisht thirrjeve të përsëritura të punonjësve të Policisë, nëpërmjet megafonit.
Për secilin prej këtyre shtetasve është vendosur masa administrative gjobë në vlerën 5 000 lekë.
Ndërkohë, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 2 referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit D. G. dhe E. L., pasi dje në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” nuk i janë bindur urdhrit të punonjësve të Policisë, për të paraqitur dokumentet e identifikimit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
/tvklan.al