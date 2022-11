Blogerja e thotë haptazi: Me 10 mijë Euro në muaj do e bëja gjumin rehat

Blogerja Estela Ujka i “vendos” një çmim lumturisë. E ftuar sot në “Aldo Morning Show” në Tv Klan për të shprehur mendimin se sa para do e bënin të lumtur, duke llogaritur nevojat personale dhe qëllimet e saj, ajo e ka një shifër në mendje. Përtej shpenzimeve, Estela shton se është e lumtur shpirtërisht sepse familja e saj është mirë dhe e shëndetshme, por për t’u ndjerë plotësisht e përmbushur, ka një shumë me të cilën “do e bënte gjumin rehat”.

Estela Ujka: Por nëse do isha 100% e përmbushur, që të mos e vrisja mendjen dhe të mos bëja asnjë llogari kur të shtrihesha për të fjetur gjumë, sot që flasim,me inflacionin, me 10 mijë Euro do e bëja gjumin rehat, pastaj… sigurisht që s’do isha aq e kënaqur.

Aldo: Je duke thënë në muaj?

Estela Ujka: Në muaj, po.

Aldo: Ki parasysh që me 10 mijë Euro në muaj, 23% do e kishe taksë. Mendoje edhe këtë.

Albana Çaushaj: I bie duheshin më shumë, duke hequr taksën dalin 10 mijë Euro.

Estela Ujka: E thashë si familje, ne kemi tre kalamaj Aldo. Na grinë kalamajtë.

Aldo: Prit, prit. “Sa më, aq më” thotë bullgari. Sa më shumë të rriten, aq më shumë…

Estela Ujka: Ndaj them, sa më shumë të kemi aq më shumë kërkojmë. Edhe kur t’i kesh 10, do të thonë sa të bëjnë të lumtur, 20 e kështu me radhë./tvklan.al