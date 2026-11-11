Shkrimtari Ben Blushi ka publikuar librin e tij më të ri, “Historitë më të çmendura të Tiranës”, ku sjell histori, personazhe dhe ngjarje të veçanta nga e kaluara e kryeqytetit shqiptar.
I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Blushi tregoi se në libër përfshihen figura historike, histori të panjohura dhe episode që kanë shënjuar zhvillimin e Tiranës ndër vite, që nga themelimi i saj, në periudhën komuniste e deri në ditët e sotme.
Blushi u ndal fillimisht te historia e krijimit të Tiranës, duke nisur rrëfimin nga Sulejman Pashë Bargjini, i cili vendosi të ndërtonte një qendër të banuar, që më vonë do të shndërrohej në kryeqytetin e Shqipërisë. Një tjetër personazh i rëndësishëm në libër është Kapllan Pashë Toptani, të cilin shkrimtari e përshkruan si një pashë të fuqishëm që luftoi për dominimin e qytetit.
Sipas Blushit, dy familjet e mëdha të Tiranës, Bargjinët dhe Toptanët, e gjetën paqen përmes katër martesave, ndërsa kjo lidhje ndikoi edhe në forcimin e pasurisë dhe pushtetit të Toptanëve. Ai ndau gjithashtu një prej interpretimeve të tij për origjinën e emrit të kryeqytetit, duke kundërshtuar legjendën se Tirana e ka marrë emrin nga Teherani. “Unë mendoj që emri i Tiranës mund të jetë 3-4 mijë vjeçar dhe pellazgët kishin fjalën ‘tyronos’, që do të thotë tiran”, u shpreh Blushi.
Në libër përfshihet edhe një histori e motrës së Ahmet Zogut me një pilot avionësh, e cila, sipas shkrimtarit, është letrarizuar. Blushi shpjegoi se në kohën e Zogut ishte krijuar një flotë avionësh që udhëtonin drejt disa qyteteve të Shqipërisë dhe pikërisht në këtë periudhë vendoset edhe historia e saj.
Një pjesë të veçantë të rrëfimit, Blushi ia kushton Tiranës komuniste, duke kujtuar një qytet pa makina, ku xhinset ishin të ndaluara, udhëtimet jashtë shtetit të pamundura dhe kontakti me botën e jashtme ishte tejet i kufizuar. Ai kujtoi edhe mënyrat që përdornin banorët për të ndjekur kanalet e huaja televizive, përmes kanaçeve që shërbenin si antena, si dhe vështirësinë për të pasur një telefon në shtëpi, që në atë kohë konsiderohej luks dhe zakonisht e kishin njerëzit e lidhur me regjimin.
Mes personazheve që përmend në libër është edhe Zenel Bastari, të cilin Blushi e cilëson si një nga figurat më të pazakonta të Tiranës. Ai ishte bejtexhi dhe, sipas rrëfimit të shkrimtarit, dilte në mes të qytetit, në errësirë, për të folur pranë njerëzve që e ndiqnin dhe regjistronin fjalët e tij.
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