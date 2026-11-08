Boca Juniors është rikthyer në majën e futbollit argjentinas, duke u shpallur kampione e ligës për herë të parë pas katër vitesh. Skuadra nga Buenos Aires siguroi titullin pas një fitoreje dramatike 1-0 ndaj Defensa y Justicia, në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin legjendar La Bombonera.
Heroi ishte Enner Valencia, i cili shënoi golin vendimtar në minutën e 96-të, duke shpërthyer në festë mijëra tifozë të pranishëm në stadium. Goli erdhi pas një krosi të Lautaro Blancos dhe një gabimi në llogaritje nga portieri kundërshtar, Matías Borgogno.
Falë këtij triumfi në javën e fundit të sezonit të rregullt, Boca Juniors e mbylli kampionatin në vendin e parë të renditjes vjetore me 63 pikë, vetëm një më shumë se Rosario Central dhe tre pikë mbi Argentinos Juniors. Ky është një sukses i veçantë për klubin e njohur me nofkën “Xeneize”, që tashmë e çon në 75 numrin e trofeve të fituar në historinë e tij.
Koleksioni përfshin 36 kampionate, 17 kupa dhe 22 trofe ndërkombëtarë. Fitorja në minutat shtesë e ktheu La Bomboneran në një festë të madhe, ndërsa Boca Juniors konfirmoi edhe një herë statusin si një prej klubeve më të suksesshme dhe më të trofeshme të futbollit argjentinas.
Klan News
/tvklan.al