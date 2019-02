Boccelli në duet me djalin

Festivali i Sanremos e ngriti siparin edhe për këtë vit me shumë surpriza.

Prezenca e tenorit të madh Andrea Bocelli së bashku me djalin e tij Matteo Bocelli e bëri akoma më emocionuese natën e parë të këtij edicioni të 69. Ata performuan duetin “Fall on me”, ku 21-vjeçari ka mahnitur publikun Italian me zërin e tij.

Teksa 25 vite më parë u shpall fituesi i këtij festivali, si formë oguri të mirë Andrea i ka dhënë të birit xhaketën e lëkurës me të cilën ka performuar vetë në 1994-ën.

Nën drejtimin e kantautorit të njohur italian Claudio Baglioni dhe i aktorëve komikë Virginia Rafaele e Claudio Bisio, për 5 ditë radhazi, publiku italian do të ndjek drejtpërsëdrejti në stacionin Italian RAI1 performancën e 24 këngëtarëve të Sanremos, ku një vit më parë u shpall fitues një tjetër duet, ai i Ermal Metës dhe Fabrizio Moros, me këngën e tyre “Non mi avete fatto niente”.

Tv Klan