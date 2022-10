Boçi: Deputetët vijojnë komunikimet për bashkimin e PD

Shpërndaje







14:48 12/10/2022

Nënkryetari i PD: Tërheqja e Alibeajt nga ankimimi do të tregonte dëshirën e deputetëve për bashkim

Edhe pse heqja dorë deputetit Enkelejd Alibaj nga ankimi në gjykatë për çështjen e logos dhe vulës së PD kryedemokrati Sali Berisha nuk e cilëson kusht, por duket se ky veprim do të jetë një pikënisje për fillimin e procesit të bashkimit të partisë.

Nënkryetari i PD, Luçiano Boçi konfirmoi komunikimin me deputetët skeptikë të partisë, por deri më tani nuk ka konkretizim të bashkëpunimit apo bashkimit të demokratëve.

“Bisedimet duhet të shoqërohen me tërheqjen e ankimimit, të shoqërohen nuk po themi se janë kushtet, nuk është kusht. Nuk kanë munguar bisedimet, kanë qenë intensive për atë që ne e kemi konsideruar si problem kryesore I demokratëve që është bashkimi i demokratëve”, është shprehur Boçi.

Ndonëse motorët elektoralë për zgjedhjet lokale janë ndezur, PD ende nuk e ka një datë se kur do të zhvillohen primaret për të zgjedhur kandidatët.

“Jemi duke kalkuluar datën më të afërt të mundshme me qëllim për të kapur kohën e humbur duke e shoqëruar me një sondazhim të imët në bashkitë e mëdha”, ka thënë ai.

Nënkryetari i PD deklaron se kandidatët për zgjedhjet lokale do të dalin me logot e frontit opozitar, ndërsa logoja e do të rreshtohet së bashku me logot e tjera të partive të tjera të opozitës.

Klan News